На Полтавщине спасатели нашли в реке тела пропавших ранее матери и дочери. ФОТОрепортаж

В субботу, 30 января, в реке Тагамлык в селе Писаревка Полтавской области спасатели нашли тела двух женщин — матери и дочери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 31 января сообщает ГСЧС в Полтавской области.

Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти. Спасатели напоминают: стоит воздержаться от выхода на тонкий лед, который образовался на водоемах.









Специалисты Службы спасения предупреждают:

- выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах;

- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;

- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

- следите за досугом детей и объясняйте им, в чем опасность тонкого льда.

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