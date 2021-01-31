Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты. ФОТО

По состоянию на 17.30 31 января на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны более 4 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-инфо.

По данным издания, в настоящий момент задержаны 4132 человека.

Больше всего задержанных в Москве – больше тысячи, в Санкт-Петербурге – больше 700, в Красноярске – 194. Задерживали людей также во Владивостоке, Перми, Новокузнецке, Самаре, Твери, Уфе, Иркутске, Сочи, Нижнем Новгороде, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Магнитогорске, Челябинске, Тюмени и других городах.

По данным Настоящего времени, силовики действуют жестко по отношению к протестующим, среди задержанных есть подростки, пожилые люди, журналисты и представители региональных штабов Навального. При этом участники акций и журналисты говорят, что людей задерживают просто так, без объяснения причин.

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Шествие в Санкт-Петербурге. 31 января 2021 года

Массовые задержания на акции за Навального в Москве

Полиция бьет протестующих на акции в Петербурге

Как сообщила "Открытым медиа" член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова, во время протестных акций 31 января были задержаны не менее 82 журналистов,

"Кто-то из них уже отпущен, но точных данных пока нет", — сказала она. В Москве, по данным профсоюза, задержаны 21 представитель СМИ, в Петербурге — 10.

Среди задержанных — Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"), Михаил Зеленский ("Холод"), Елена Костюченко ("Новая газета"), Даниил Туровский, Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) и Валерия Савинова ("МБХ медиа"), Иван Клейменов и другие.

Многих журналистов задерживали, несмотря на то, что у них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью "Пресса".

Источник фото: Медуза