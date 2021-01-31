Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны. ФОТОрепортаж
14 17043
Личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Воздушного командования "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на истребителях МиГ-29 пилоты выполнили полет парой на сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.
В небе пилоты не только повышали уровень летно-методической подготовки, но и совершили облет авиационной техники после длительных регламентных работ. В полетах приняли участие командиры авиационных звеньев и выше.