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Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны. ФОТОрепортаж

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Личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Воздушного командования "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на истребителях МиГ-29 пилоты выполнили полет парой на сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.

В небе пилоты не только повышали уровень летно-методической подготовки, но и совершили облет авиационной техники после длительных регламентных работ. В полетах приняли участие командиры авиационных звеньев и выше.

Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 01

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Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 02
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 03
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 04
Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны 05

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  • Злой Карлик
    Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 492
  • Злой Карлик
    так ннннАдА. будем всех бАмбить
    Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4808
  • Николай Николаевич b96f438b
    Люблю я всілякого толку експертів. Вони як Вассермани...
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