СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила на незаконном сбыте оружия и боеприпасов группу лиц, в которую входили бывшие работники одного из государственных правоохранительных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным следствия, бывшие правоохранители, один из которых в прошлом был сотрудником специального отряда МВД Украины, завозили в столичный регион средства поражения из района проведения Антитеррористической операции для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальных кругах.

Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта реактивной противотанковой гранаты за 1800 долларов США.

Ранее сотрудники украинской спецслужбы задокументировали нелегальную продажу участниками группы автомата Калашникова АКС-74У и патронов калибра 5,45 мм.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружены пистолет Макарова, три ручные гранаты Ф-1, более 300 патронов различного калибра, поддельные удостоверения сотрудников государственных правоохранительных органов и частных охранных структур.

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским Управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.













Фото: ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области