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Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В сети обнародовали кадры зверств российских полицейских во время задержания митингующих во время протестной акции в Москве 31 января.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Адагамов, передает Цензор.НЕТ.

В сети обнародовали кадры задержания российскими полицейскими в ходе вчерашней акции протеста митингующих. На кадрах, группа митингующих, в основном это девушки и женщины, оказались загнанными в тупик и их избивают российские правоохранители.

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Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 01
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 02
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 03
Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве 04

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Топ комментарии

  • Ben23
    Потому что цветочками зыбыли забросать омоновцев, как братья и сёстры в Беларуси делают.
  • 5 копійок
    Серед них там є і наш Беркут. Це їм баальшой привєт від України. Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 7848
  • Николай Влад
    В Украине люди оказывали физическое сопротивление псам режима... В рашке и в Беларуси этого не происходит и не произойдёт.
    Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 9570
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