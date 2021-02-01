С воином 92-й ОМБр Романом Дзюбенко, умершим от ранения снайпером наемников РФ, простятся завтра на Луганщине. ФОТО

Завтра, 2 февраля, в поселке Ольховое Станично-Луганского района Луганской области в 11.00 по адресу: ул. Чехова, 39 начнется церемония прощания с Романом Васильевичем Дзюбенко, 1994 года рождения, младшим сержантом, главным сержантом-командиром 1-го отделения 2-го взвода 2-й мотопехотной роты 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады, который 26 января этого года в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области получил крайне тяжелое сквозное ранение головы, нанесенное снайпером наемников РФ. Умер утром 30 января в 65-м военно-медицинском госпитале города Часив Яр.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице Станично-Луганской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прощание с Романом Дзюбенко состоится завтра 2 февраля в 11.00, в пос. Ольховое, ул. Чехова, 39 (родительский дом), похороны - на кладбище в пос. Ольховое", - отмечается в сообщении.

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У Романа Дзюбенко остались мать, брат, жена и сын.