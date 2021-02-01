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Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

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Тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщают ВМС ВСУ.

Целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки связи, противовоздушной обороны, отражения ударов противника и др.

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Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 01
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 02
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 03
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 04
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 05
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 06
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 07
Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря 08

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Топ комментарии

  • Віталій Павлов
    Непогано. Ще б на кацапфлотє потренувалися
  • Igor Bogolyubov
    Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. На их борту работают десятки насосов, которые отводят от реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
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