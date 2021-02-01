Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщают ВМС ВСУ.
Целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.
Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки связи, противовоздушной обороны, отражения ударов противника и др.