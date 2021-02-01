Подземку в центре Киева превратили в "коридор тюрьмы" в знак поддержки политзаключенных. ФОТО

На стенах подземного перехода по Европейской площадью рисуют двери тюремных камер в рамках украинско-грузинского проекта в поддержку политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль.