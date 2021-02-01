Новости Фото • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном. ФОТО

29 15266
Открытый в 2009 году в Донецке футбольный стадио "Донбасс Арена" находится в запустении и зарастает бурьяном.

Фотографии стадиона опубликованы в Твиттере пользователем Люфт Ганза, информирует Цензор.НЕТ.

"Донбасс Арена" - первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами категории "5 звезд". Сооружение соответствует классу "элит" по аккредитации УЕФА и ФИФА.

Стадион рассчитан на 50 тысяч зрителей, его сооружение обошлось в 175,8 млн евро.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей

Донбасс Арена в оккупированном Донецке зарастает бурьяном 01
Донбасс Арена в оккупированном Донецке зарастает бурьяном 02
Донбасс Арена в оккупированном Донецке зарастает бурьяном 03
Донбасс Арена в оккупированном Донецке зарастает бурьяном 04

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Мозги лугандонцев заросли ватой а стадион бурьяном. Один ахметка не парится. Он всегда компенсирует уборку бурьяна повышением тарифов для украинцев.
  • jklpqrs
    не волнуйтесь. Убытки покроет зэлехторат. Они заплатят за все, в том числе и за выкорчевывание бурьяна
  • Наглая Морда
    Зато биндер нет
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости