"Донбасс Арена" в оккупированном Донецке зарастает бурьяном. ФОТО
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Открытый в 2009 году в Донецке футбольный стадио "Донбасс Арена" находится в запустении и зарастает бурьяном.
Фотографии стадиона опубликованы в Твиттере пользователем Люфт Ганза, информирует Цензор.НЕТ.
"Донбасс Арена" - первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами категории "5 звезд". Сооружение соответствует классу "элит" по аккредитации УЕФА и ФИФА.
Стадион рассчитан на 50 тысяч зрителей, его сооружение обошлось в 175,8 млн евро.
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