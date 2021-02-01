Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины. ФОТОрепортаж
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В районе проведения операции Объединенных сил проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задания на Донецком направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Во время учений личный состав отработал слаженность действий в составе подразделения, выдвижение на указанный огневой рубеж, перенос огня с одной цели на другую, ведение единичного и сосредоточенного огня по противнику.
Подготовка включает в себя действия танкового подразделения в обороне и наступлении, определение расстояния и идентификация целей, вызов огневой поддержки, вождение танков в сложных условиях местности, эвакуацию поврежденного танка, проверку личной стрелковой и физической подготовки танкистов, тактическую медицину и эвакуацию раненого.