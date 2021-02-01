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Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины. ФОТОрепортаж

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В районе проведения операции Объединенных сил проверили боевую готовность танкового резерва одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задания на Донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Во время учений личный состав отработал слаженность действий в составе подразделения, выдвижение на указанный огневой рубеж, перенос огня с одной цели на другую, ведение единичного и сосредоточенного огня по противнику.

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 02
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 03

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Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 04
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 05Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 06
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 07

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 08

Подготовка включает в себя действия танкового подразделения в обороне и наступлении, определение расстояния и идентификация целей, вызов огневой поддержки, вождение танков в сложных условиях местности, эвакуацию поврежденного танка, проверку личной стрелковой и физической подготовки танкистов, тактическую медицину и эвакуацию раненого.

Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 09
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 10

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Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 05

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Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 14
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 15
Танковые резервы ОС провели учения на одном из полигонов Донетчины 16

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