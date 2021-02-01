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Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей. ФОТОрепортаж

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В рамках эксперимента кофейной гущей посыпали дорожки в парке "700-летия Львова". Если эксперимент окажется удачным, гущей станут посыпать дорожки во всех городских парках.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичнее смотрится в парке, потому что здесь естественная среда, и сырье темного цвета на снегу будет выглядеть органично в парках. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами - улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет отрицательно на лапки домашних любимцев", - рассказала советница львовского мэра Ирина Оршак.

Гущу для посыпания дорожек бесплатно предоставили две крупных сети кофеен.

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Если эксперимент окажется удачным, кофейной гущей станут посыпать дорожки во всех парках Львова.

Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 01
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 02
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 03
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 04
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 05
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 06
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 07
Дорожки во Львове посыпают от гололеда кофейной гущей 08

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Топ комментарии

  • 133133
    лично я чёрной икрой посыпаю
  • 133133
    красной я окантовку дорожки делаю
  • Анатолий Финский a079c1dc
    Ви депутат?
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