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Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава "Укрзализныци", который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ. ФОТОрепортаж

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В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО "Укрзализныця". В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. В то же время подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

СБ Украины инициировала в пределах досудебного расследования, соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО "Укрзализныця".

По материалам СБУ, в сентябре 2020 года и январе 2021 Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрениях фигурантам противоправной схемы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд. Киева.

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Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава Укрзализныци, который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ 01
Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава Укрзализныци, который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ 02
Разоблачен фиктивный ремонт подвижного состава Укрзализныци, который мог привести к внештатным ситуациям, - СБУ 03

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  • Oleg Demchenko
    Тіхо, ідєт наблюденіє!
  • Владимир Иванец
    Никто не спорит, УЗ - страшний гныднык, который давно пора поставить раком. Только не нынешней СБУ это делать. Баканов - не профи, поэтому и СБУ - не спецслужба.
  • Fortis Lapis
    Викрито фіктивний ремонт рухомого складу "Укрзалізниці", який міг привести до позаштатних ситуацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 6468
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