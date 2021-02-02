Маршрутка въехала в столб в Запорожье, 14 пассажиров травмированы, водитель сбежал с места ДТП, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Маршрутка в Запорожье врезалась в электроопору, 14 пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники полиции установили, что водитель автобуса "Mercedes-Benz 412D" 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, при движении по проезжей части улицы Бородинской в ​​городе Запорожье, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.

В результате аварии 14 пассажиров автобуса с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них были отпущены домой.

Водитель с места аварии скрылся. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения.

По данному факту следователем отделения расследования преступлений в сфере транспорта открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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