В ТЦ "Эпицентр" на Николаевщине произошел масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Первомайск (Николаевская область) горит ТЦ "Эпицентр К". Над тушением пожара работают 2 отделения пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского г. Первомайск.

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Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгороднее". На место также направлена пожарная команда "Первомайскдизельмаш", по одному отделению с 6 ДПСЧ (Арбузинский район) и 25 (м. Южноукраинск).

Ориентировочная площадь и причина устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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