В Киеве на Оболони обстреляли автомобиль, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В ходе проведения специальной полицейской операции по розыску лиц, причастных к стрельбе, были задействованы все наряды и патрули города.
В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе.
"Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из автомобиля изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.