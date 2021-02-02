С воином 92-й ОМБр Романом Дзюбенко, умершим от ранения снайпером наемников РФ, простились на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 февраля, в поселке Ольховое Станично-Луганского района Луганской области состоялось прощание с Романом Васильевичем Дзюбенко, 1994 года рождения, младшим сержантом, главным сержантом-командиром 1-го отделения 2-го взвода 2-й мотопехотной роты 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады, который 26 января этого года в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области получил крайне тяжелое сквозное ранение головы, нанесенное снайпером наемников РФ. Умер утром 30 января в 65-м военно-медицинском госпитале города Часив Яр.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Станично-Луганской районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в поселке Ольховое провели в последний путь военнослужащего Романа Дзюбенко. Попрощаться с Романом пришли родные, близкие, друзья, представители власти и неравнодушные.

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26-летний Роман воевал за свою родную Луганщину - он был родом из прифронтового поселка Ольховое Станично-Луганского района.

Родился 13 октября 1994 года. Отслужил срочную. В августе 2018 подписал контракт на службу в ВСУ. На войне - с 2019 года.

Младший сержант, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. кошевого Ивана Сирко.

"Веселый, всегда помогает, никого не бросает в беде", - говорили о нем побратимы.

Вечером 26 января возле Новоалександровки Попаснянского района Луганской области вражеский снайпер попал Роману в голову.

"Сначала мы услышали, как рядом лег ВОГ. Доложили, что начались провокации. Уже через несколько минут по нам открыли огонь из пулемета. Били прицельно. Первая очередь прошла над нами. Еще через мгновение я увидел, как Рома сделал шаг и резко упал на дно окопа. Первая мысль - наверное, поскользнулся, грязь же чуть ли не до колен. Я позвал его, но он не реагировал. Тогда и понял, что случилось худшее", - рассказал товарищ Дзюбенко Дмитрий, который в тот вечер был на позиции вместе с ним.

Снайперская пуля пробила шлем и прошла навылет.

Несмотря на тяжелое ранение, Роман изо всех сил боролся за жизнь. Военным медикам удалось его стабилизировать и доставить в военный госпиталь в Часив Яр. Учитывая тяжелое состояние, далее транспортировать воина было невозможно.

К сожалению, усилия парамедиков и врачей оказались тщетными. Через четыре дня после ранения, утром 30 января, Роман умер.

Он очень любил свою молодую жену, с которой в прошлом году поженились официально и имели много планов на жизнь.

У Романа Дзюбенко остался маленький сын, которому исполнилось всего полгода, рожденный летом 2020-го. Также без Романа остались мать и брат.

Похоронили Романа Дзюбенко в поселке Ольховое.

Станично-Луганская райгосадминистрация выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты... ", - отмечается в сообщении.







