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ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ

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Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для Алексея Навального, задержали Дмитрия Маркова — одного из самых известных фотографов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на meduza.

ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ 01

"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу", — сказал Марков. В тот же день пользователи соцсетей начали распространять его снимок, сделанный не в Мосгорсуде, но вполне отражающий атмосферу этого дня.

Фото снято в ОВД, куда доставили Маркова.

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Напоминаем, 2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.

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Топ комментарии

  • Юсси Ихалайнен
    І шо? ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3444
    Я не розумію, навіщо???
    Ще й ікона парашна....
  • Gozzalik salonu
    От проблема ёпта, принимаете Украину в НАТО и хоть застройтесь теми потоками
  • AbOriginal_UA
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    - За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)

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