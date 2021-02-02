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Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 2 февраля, состоялось открытие пятой сессии Верховной Рады Украины текущего созыва.

В начале очередного пленарного заседания выступил спикер Дмитрий Разумков. Затем Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа".

Далее Рада ввела санкции против Никарагуа.

Кроме того, сегодня парламентарии установили 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, а также усилила ответственность за преступления против журналистов.

Вместе с тем, Рада намерена передать Высшему совету правосудия полномочия ВККС по отбору судей.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 01

Глава УГКЦ Святослав Шевчук и ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 02

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и руководство фракции СН Давид Арахамия, Александр Корниенко.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 03

Анна Скороход и Антон Поляков ("За майбутнє")

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 04

Приветствие Арахамии членам Кабмина.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 05

Николай Тищенко (СН) и Людмила Буймистер (СН).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 06

Утренние совещания "слуг народа"

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 07

Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 08
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 09

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 10

Голосование "слуг народа"

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 11

Сектор "За майбутнє"

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 12

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) рассматривает с коллегой альбом с фотографиями из Рады.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 13

Беседа Тищенко и Буймистр

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 14

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко с коллегами.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 15

Даниил Гетманцев (СН).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 16

Гетманцев ожидает своей очереди поговорить со спикером Дмитрием Разумковым.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 17

Дмитрий Разумков.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 18

Президиум ВР: первый вице-спикер Руслан Стефанчук, спикер Дмитрий Разумков, вице-спикер Елена Кондратюк.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 19

Совещание с руководством фракции СН.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 20

Голосование "слуг народа".

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 21

Дмитрий Разумков обращается к коллегам.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 22

Исключенный из фракции СН Александр Дубинский.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 23

Общение исключенного Дубинского с руководством его бывшей фракции.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 24
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 25

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 26

Гео Лерос и Артур Герасимов ("ЕС").


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 27

Александр Корниенко (СН) пристально изучает Конституцию Украины.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 28
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 29
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 30

Корниенко и Конституция.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 31

Приветственные объятия нардепов.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 32

Арахамия с кофе в президиуме ВР.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 33

Переговоры руководства СН и спикера.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 34

Радостный Дубинский.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 35

Разумков и Стефанчук.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 36

Дубинский и Гетманцев.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 37

Дубинский с коллегами.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 38

Радостная Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Александр Абдуллин ("Батькивщина").

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 39

Рассказ Тимошенко рассмешил Абдуллина.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 40
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 41

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Юлия Тимошенко ("Батькивщина").

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 42

"Победное" фото с Дубинским.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 43

Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 44

Артур Герасимов ("ЕС") и Николай Княжицкий ("ЕС").

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 45

Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и Сергей Левочкин (ОПЗЖ).

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 46

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в президиуме Рады.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 47

Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 48

Дубинский наблюдает за работой Рады.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 49

Дубинский приветствует Тимошенко.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 50

Обращение Разумкова к нардепам.


Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 51

Исполнение Гимна Украины.

Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 52
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 53
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 54
Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля 55

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Примарафетившаяся бабЮля отдастся в коалиционные руки, но уже дороже Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2677
  • саша паламарчук
    Грає собачий вальс Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 6927

    Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2248
  • Герхард
    Литсо мессии, когда она вступила в коалицию с СН и ОПЗЖ.
    Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
    Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7966
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