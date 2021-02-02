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Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные. ФОТОрепортаж

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На окраине Харькова из-за прорыва трубы кипятком залило подвал, в котором располагаются ветеринарная клиника и зоомагазин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"У нас был кот, он лежал не в воде, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут ли они ... хомяки сварились, утонули", - рассказала владелица магазина.

Прорыв произошел в колодце коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". На предприятии о нем узнали утром 2 февраля.

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Владелица зоомагазина Александра Севрюкова говорит, что несколько часов ждала аварийную бригаду "Теплосетей".

Точная сумма ущерба от случившегося пока неизвестна. По словам Севрюковой, только товары стоили около 200 тыс. гривен.

Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 01
Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 02
Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 03
Зоомагазин в Харькове залило кипятком из прорвавшейся трубы, погибли животные 04

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Топ комментарии

  • Біле Пальто
    Тварин безумовно шкода.
  • Elvic Vic
    "Зоомагазин" - жалко ... было бы куда радужнее , если бы другой "зоомагазин" залило -- например штаб Жополехайма !
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    *бучій кернес і його команда з розпилу бюджета Харкова (ЖИЛКОМСЕРВІС) - кожен рік якись НП у Харкові з трубами горячої води... А центральні парки дебіл робив за десятки мільйонів доларів, сєпар хрєнов...Шкодаале скоріш за все влада нічого не компенсує підприємцю.

    Кота шкода, но судячи з статті мабуть вижив і то слава Богу.
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