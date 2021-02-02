Николаевский горсовет требует скорее принять закон "О коллаборационизме". ФОТО

Городской совет Николаева 2 февраля принял обращение к Верховной Раде, президенту и Кабинету Министров о необходимости разработки и принятия закона "О коллаборационизме".

Текст опубликован на сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В документе, в частности, отмечается, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, которая продолжается с 20 февраля 2014 года, привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации части территории и значительным экономическим потерям для нашей страны. Статус РФ как страны-агрессора закреплен законом.

Однако "некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм".

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"Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжающейся вооруженной агрессии и ведения боевых действий", - говорится в обращении.

Депутаты уверены, что коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам Украины, поэтому должен иметь ответственность, установленную законом.

"Учитывая вышеизложенное, исходя из интересов жителей Николаевской области и Украины в целом, мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, требуем принять меры по скорейшей разработке и принятию закона Украины "О коллаборационизме", - подчеркивается в документе.

Как написал в Facebook председатель общественной организации "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Ильи Шполянского, с инициативой обращения выступило ветеранское братство, его поддержали голосованием 30 депутатов.

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