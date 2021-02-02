Героическая оборона Крыма, актуальная статистика по вакцинации, вынос тела из фракции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Смешной вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?

А как же мир в глазах Путина?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский



Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время захвата Крыма Зеленский снимался в фильме в России, - Лерос

... и почему на свободе кум Путина

Немножко отличается...

Актуальная статистика

Вынос тела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Фото, которое скрывали с 2014 года

Укол "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"

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