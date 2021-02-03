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"Впервые смотрим "112". С Новым годом!": Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами. ФОТО ДНЯ

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В соцсетях пользователи постят радостные фотографии с прекратившими вещание телеканалами "112", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые смотрим 112 Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 01 С Новым годом!" - пишет Паша К. Кашчук.

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Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 02

"ZIK сейчас. На 112 канале - вообще черное поле. Только по NewsOne еще какую-то хрень показывают. Я офигел, Валера!" - написал Даниил Мокрык.

Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 03

"Лучшее завершение дня. Пророссийские помойки 112, Ньюзван, ЗИК и другие заблокированы", - написал Дмитрий Реплянчук.

Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 04

"Ничего себе, Гарант в момент отключил пропагандистские каналы медиахолдинга Медвечука! Так выглядит сейчас картинка на ZIK, а на 112 и NewsOne - снежный экран! Интересно, сколько времени не будут "вещать" и не постигнет ли неудача другие СМИ, которые не имеют отношения к пропаганде?"- заявил Назар Полищук.

Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 05
Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 06


Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 07

Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 08

Впервые смотрим 112. С Новым годом!: Пользователи соцсетей постят кадры с прекратившими вещание телеканалами 09

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