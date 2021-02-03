Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с мировым рекордом среди молодежи выиграла турнир в словенской Банска-Быстрице. 19-летняя прыгунья в высоту "перелетела" отметку 206 см.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио"Свобода".

Это лучший результат в истории среди спортсменов до 20 лет, кроме того, это новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота - третий результат за всю историю женских прыжков в высоту. Рекорд мира принадлежит Кайсе Бергквист - 208 см.

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"Серебро" также завоевала еще одна представительница Украины - Юлия Левченко, которая взяла высоту - 1 м 96 см.

Бронзовую награду получила легкоатлетка из Беларуси Карина Демидик.

Для Магучих это уже третья победа в 2021 году. Сначала в киевском турнире "Рождественские старты" она показала результат - 2 м 2 см, а после на международном турнире в Италии взяла высоту 2 метра.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировал свой успех на турнире в словацкой Банска-Быстрице.

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"Прежде всего, я искренне благодарна моему тренеру. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска-Быстрица, с целью улучшить свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это ... это было невероятно!

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю – чемпионат Европы в помещении" - сказала спортсменка, слова которой цитирует издание UA.Футбол.



Фото: World Athletics/Twitter