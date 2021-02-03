Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях. Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть происходящих событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

В ОГП отмечают что на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 таких организаций, в частности, т.н. общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", "Степные Волки".

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НВФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

Действия оккупантов классифицированы по соответствующей ч.1 ст.304 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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