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Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Киевский апелляционный суд 3 февраля рассматривает жалобу защиты ветерана АТО/ООС Виктории Котеленец на избранную ей судом первой инстанции меру пресечения. Под зданием суда проходит акция в поддержку ветерана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Коллегия судей в составе Лашевич, Рыбак и Ященко начала рассмотрение апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец (Фортуне) в виде содержания под стражей без права на залог. Котеленец разрешили сидеть возле адвокатов.

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Тем временем под зданием суда проходит акция в поддержку Виктории Котеленец.

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 01
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 02
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 03
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 04
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 05
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 06
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 07
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 08
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 09
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 10
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 11
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 12
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 13
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 14
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 15
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 16
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 17
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 18
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

2 февраля Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Котеленец: Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я".

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Викторию Котеленец полиция задержала из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Котеленец задержали в Министерстве ветеранов 19 января , куда она пришла получать удостоверение участника боевых действий. С 2015 по 2017 годы она воевала в рядах ДУК "Правый сектор", а затем – Украинской добровольческой армии. Муж Виктории – лейтенант ВСУ. Суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Топ комментарии

  • Вла
    свободу Фортуні!!!
  • Підлога Маккартні
    ты не сравнивай малолетних сцыкух с ветераном АТО
  • PREDATOR PREDATOR
    Нам цілими днями московита Навального показують.А в сами що? Це ж свавілля.Ви всі ведетеся,на інформаційні вкиди.
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