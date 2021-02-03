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Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

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Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 01
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 02
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 03
Нелегальный конвертцентр с оборотом 5 млрд грн ликвидирован в Харькове, - СБУ 04

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Топ комментарии

  • Иван Кремень
    Читая заголовок можно сделать вывод что в Украине есть Легальные конверт центры.
  • Lev Zavago 2ac59658
    Говорите: - нечем пенсии платить ? Пошуршите по нычкам -найдете!
  • Вла
    А як же ж податкова адміністрація "харчеватися" буде? Ви бачили, у яких хатинках вони живуть і на яких авто їздять? Ото ж.
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