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Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР. ФОТО

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Сотрудники ГБР задержали начальницу управления - главного бухгалтера и кассира управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР 01

Досудебным расследованием установлено, что главбух организовала преступную схему, по которой определенным сотрудникам полиции назначались завышенные премии без законных на то оснований. После чего они должны были отдать оговоренную часть из начисленной премии привлеченному к преступной схеме кассиру.

Так, 5 января 2021 г. следователями ГБР задокументированы факты передачи неправомерной выгоды в сумме 38 тыс. гривен кассиру, который в тот же день передал их начальнице, которая вернула ему 10 тыс. гривен.

Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР 02

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Кроме того, 2 февраля 2021 г. следователями задокументирован факт передачи кассиру 39 тыс. гривен, которые в тот же день он передал главбуху. После чего указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время личного обыска главбуха неправомерная выгода была обнаружена в ее собственных вещах.

Главбух и кассир полиции Николаевской области за откаты занимались начислением премий, - ГБР 03

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом или группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • сергей Ткаченко e4b92edc
    так це скрізь так а крім премій неіснуючі працівники завищені зарплати перед виходом на пенсію( для керівного складу)
  • Петр Дибров 4c656e43
    Общепринятая практика по всем бюджетным организациям...В меньших размерах, чтобы не бросалось в глаза....
  • Стопор
    стесняюсь спросить, а те персы из ГУ НКВД шо незаконно успели получить и заделиться по статье пойдут,не? Бо если пойдут, там же личного состава не останется!
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