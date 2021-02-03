Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным предварительного расследования, в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили нарколабораторию по изготовлению амфетамина в домовладении одного из фигурантов. Оперативники спецслужбы установили, что готовый "товар" фигуранты сбывали через личные связи на территории региона. Ежемесячно дельцы производили и сбывали психотропы в среднем на миллион гривен. Действовала группировка более года.
Правоохранители задержали организатора и активного участника наркогруппировки при сбыте очередной партии амфетамина.
Во время обысков по месту "производства" было выявлено более 2 кг нарковещества.
Также в квартире одного из злоумышленников изъяты: 2 автомата Калашникова, 24 пистолета Макарова, "ТТ" и "Наган", минометная мина, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, почти 15 кг пороха и комплектующие к огнестрельному оружию. Кроме того обнаружено оборудование и станки для изготовления патронов и переработки стрелкового оружия, корпус гранаты без запала, электродетонаторы и дымовые шашки.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях и избрании меры пресечения.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. После проведения соответствующих экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации уголовного преступления по ст. 263 УК Украины.