4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент сообщил иностранным дипломатам о решении СНБО Украины о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

"Хочу отметить работу СБУ именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против СМИ - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что телеканалы, в отношении которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции и продвижение гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

Президент Украины отметил, что свободе слова в государстве ничего не угрожает. "В Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа", - отметил Зеленский и добавил, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.

Особое внимание во время встречи было уделено судебной реформе и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда Украины. Президент сообщил о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

По словам Зеленского, 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов, и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал он.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе переговоров по мирному урегулированию.