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Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК "Север". ФОТО

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Наемники РФ опубликовали несколько видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим на одной из позиций в зоне проведения ООС 28 января 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук  оперативного командования "Север".

Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК Север 01

"Как уже сообщалось, 28 января 2021 года на одной из позиций Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Сегодня оккупационная власть так называемой ДНР обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих побратимов", - говорится в сообщении.

Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.

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Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК Север 02

Отмечается, это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, дискредитирующие ВСУ и Украину.

Напоминаем, 28 января во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов в зоне ООС пропал украинский военнослужащий.

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Топ комментарии

  • WiM
    Писали что в израильской армии инструктируют - в случае попадания в плен говорите всё что угодно - задача - выжить. Сказанное по принуждению не будет вменяться в вину.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Пропав на одній з позицій!!!! Це як на позиції, в зоні ООС!!! На "передку!!! Опинився один боєць?!?? І так, відсутність турбуючого вогню по всьому, що рухається у сірій зоні, дає можливість ДРГ противника захоплювати полонених безпосередньо на наших позиціях!!!! Заборона стріляти. Режим тиші. Відсутність аеророзвідки. Можливо навіть відсутність тепловізорів. Тому я не здивований.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну хоть живой...
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