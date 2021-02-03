Наемники РФ опубликовали видео с военнослужащим ВСУ, пропавшим в зоне ООС 28 января, - ОК "Север". ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативного командования "Север".
"Как уже сообщалось, 28 января 2021 года на одной из позиций Вооруженных Сил Украины в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Сегодня оккупационная власть так называемой ДНР обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих побратимов", - говорится в сообщении.
Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.
Отмечается, это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, дискредитирующие ВСУ и Украину.
Напоминаем, 28 января во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов в зоне ООС пропал украинский военнослужащий.