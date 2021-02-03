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Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы все погибнете, потому что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленского. ВИДЕО

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине лишится информационного поля

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 04

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 05

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 07

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 10

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 11

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 12

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 13

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 14

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