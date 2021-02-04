Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье. ФОТО

Полиция устанавливает обстоятельства пожара в инфекционной больнице Запорожья, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19.

Также правоохранители напоминают, что в результате пожара погибли четыре человека, среди которых - медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравления продуктами горения.

"Начато досудебное расследование, проводятся неотложные следственные действия. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.