Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Так, под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе г. Мариуполя обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.