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Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Так, под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе г. Мариуполя обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 01

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 02
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 03
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 04
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 05
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 06
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 07
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 08
Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 09
Фото: прокуратура/Facebook

Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами 10

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Топ комментарии

  • Любоомир Недошитко 3e028e11
    Така кількість пістолетів - це свідчення підготовки бойових груп якогось підпілля. З автоматами серед людей багато не походиш. Давно назріла потреба організувати облави в Маріуполі, бо там всяких "карасів" тьма.
  • Sharl
    ну у вас же есть номера, серии, партии, год выпуска и т.д. ищите кто где откуда куда когда.......видимо сепары-рашисты заранее накиздили у ментов марикрвских а потом к новоотсоссии готовились......
  • AbOriginal_UA
    Ищите прапорщика !!!
    Кто в армии служил - тот поймёт.....
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