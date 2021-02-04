Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

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Так, под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В ходе проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе г. Мариуполя обнаружен крупный тайник оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 62 пистолета Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

















Фото: прокуратура/Facebook