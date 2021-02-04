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Суд арестовал на 2 месяца поджигателя "Эпицентра" в Первомайске, - Нацполиция. ФОТО

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Суд арестовал на 2 месяца поджигателя "Эпицентра" в Первомайске, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 4 февраля, суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца задержанному за поджог торгового центра в Первомайске Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.

Суд арестовал на 2 месяца поджигателя Эпицентра в Первомайске, - Нацполиция 01
Суд арестовал на 2 месяца поджигателя Эпицентра в Первомайске, - Нацполиция 02

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