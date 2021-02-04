Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США. ФОТО

Правоохранительные органы Украины, США и Австралии провели совместную международную спецоперацию,в результате которой была прекращена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов США.

"По данным следствия, хакер из Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet", - сообщает Офис генпрокурора.

"По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели пять санкционированных обысков на территории Тернопольской области, во время которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски.

В результате осмотра изъятого компьютерной техники установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 УК Украины) продолжается.

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Департамент коммуникации Национальной полиции отмечает, что каждая фишинговая атака была нацелена на конкретное финансовое учреждение.

По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке фигуранта.

Хакер также разрабатывал фишинговые ресурсы, ориентированные на взлом почтовых служб, используемых более 1,5 млрд пользователей. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок фигурант создал собственный интернет-магазин в Dark net.







