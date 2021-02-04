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Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Один из задержанных возле офиса телеканала "Наш" активист Алексей Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и грозится прыгнуть, если его с другими задержанными не отпустят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Сейчас одного парня уже отпустили, все остальные находятся в управлении полиции.

Возле здания собрались несколько десятков активистов организаций С14, "Братство", "Неизвестный патриот", "Основа будущего", чтобы поддержать задержанных.

Также Середюк требует приезда в управление министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш".

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Один из задержанных возле офиса телеканала НАШ угрожает спрыгнуть со здания полиции 01
Один из задержанных возле офиса телеканала НАШ угрожает спрыгнуть со здания полиции 02
Один из задержанных возле офиса телеканала НАШ угрожает спрыгнуть со здания полиции 03

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Здурів ?
    Було б через що собі життя калічити.
  • Павло ШОвте
    Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции - Цензор.НЕТ 8846
  • Vpm Vpm
    Синок! Не роби дурниць. Твоє життя ще потрібне в БОРОТЬБІ з ВОРГАМИ. А їх ще багато!!!!
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