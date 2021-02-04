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Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция. ФОТО

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32-летняя постоялица гостиницы в Броварах подожгла гостиничную кровать и сбежала. Номер выгорел, поджигательницу задержали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего исчезла в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Номер выгорел изнутри. Постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать. Погибших и пострадавших нет.

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Полицейские задержали поджигательницу и отправили ее в изолятор временного содержания. Сейчас они выясняют, чем ее там разозлила администратор гостиницы.

Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция 01
Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция 02

Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Запальна жінка...
  • Sopko Tom
    после пожара номер никак не изменился Женщина поссорилась с администратором гостиницы и подожгла номер, - полиция - Цензор.НЕТ 3940
  • Алик Асланов
    После ссоры с такой мадам спать нужно с одним открытым глазом.
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