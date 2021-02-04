Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стоя на окне, Середюк сообщил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от должностей начальника превенции Шевченковского РУП Владимира Катруша и заместителя начальника Шевченковского РУП Валентина Галатенко.
Позже Сердюк вышел к представителям СМИ вместе с начальником Криминальной полиции Германом Приступой, который сообщил, что активисту пообещали, что полковник Галатенко и подполклвник Катруша будут отстранны от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки. Если в их действия будут призаки неправомерных действий, то дальнейшее расследование будет проводить ГБР.
В свою очередь активист призвал граждан требовать закрытия пророссийских телеканалов.
"Наша борьба продолжается. Наша миссия - закрытие всех "ватных" телеканалов. Я призываю всех украинцев завтра приходить к таким телеканалов и требовать, чтобы их закрыли. Потому что российская пропаганда осуществляется именно через них, и поэтому мы проиграем. Пока мы теряем людей на фронте, они нам бьют в спину", - заявил Середюк.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ