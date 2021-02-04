Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Одессы, причастного к совершению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений на территории Одессы и других регионов страны в течение 2019-2020 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

Оперативники СБУ установили, что злоумышленник является одним из фигурантов уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах, которое слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним осуществлял сообщение о минировании суда, чем срывал и переносил судебные процессы.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного телефонного минировании здания суда в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.