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Серийный "минер" судов задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

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Правоохранители задержали жителя Одессы, причастного к совершению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений на территории Одессы и других регионов страны в течение 2019-2020 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

Серийный минер судов задержан в Одессе, - СБУ 01

Оперативники СБУ установили, что злоумышленник является одним из фигурантов уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах, которое слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним осуществлял сообщение о минировании суда, чем срывал и переносил судебные процессы.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного телефонного минировании здания суда в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Серийный минер судов задержан в Одессе, - СБУ 02
Серийный минер судов задержан в Одессе, - СБУ 03

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Топ комментарии

  • NonCFist
    Доигрался в минёра... *********!
  • Шрек Баблокат
    а помните как в интересах Каломойского "минировались" НБУ и другие органы в 2018,2019 годах.. ну как, нашли "минера"?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а еще Шегини ))) когда Михуил с Йулей продерались ))))
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