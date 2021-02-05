Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.
Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.
Сейчас решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.