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Глава сельсовета на Черниговщине вымогал у фермера 100 тыс. грн за неповышение платы за аренду земли, - Офис Генпрокурора. ФОТО
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Глава сельсовета на Черниговщине задержан во время получения 100 тыс. грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал и получил от директора фермерского хозяйства 100 тыс. грн взятки за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности, в частности не повышение арендной платы за земельные участки, которые арендует предприятие.
Непосредственно после получения средств глава сельсовета был задержан.Также правоохранителями изъято предмет полученной неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.