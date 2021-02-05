Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы, в результате которого пострадали двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня около восьми часов утра на углу улиц Разумовской и Мясоедовской.

По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали. ФОТОрепортаж

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает издание "Думская" экспертиза установила, что 20-летний водитель Toyota был пьян.







Фото: сайт полиции, издание "Думская"