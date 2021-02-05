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Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации. ФОТОрепортаж

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы, в результате которого пострадали двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня около восьми часов утра на углу улиц Разумовской и Мясоедовской. 

По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 01

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

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В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 02

Как сообщает издание "Думская" экспертиза установила, что 20-летний водитель Toyota был пьян.

Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 03
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 04
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации 05
Фото: сайт полиции, издание "Думская"

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Топ комментарии

  • Владислав Обужеванний
    На бутылку его!!!
  • Майкл Дорси
    Тот самый случай, когда суд будет скор и справедлив. Таких упоротых скотов, не тормозящих перед "зеброй", полный Киев. Зато быдло-элита из Рады никак не примет закона о пожизненном лишении прав и автомобиля за вождение в пьяном виде.
    Наверное, сами бояться попасться?
    Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации - Цензор.НЕТ 5031
  • Яр Холодний
    Якщо у 8 ранку ВЖЕ п"яний, то коли ж це він пить почав? Звечора? Нормальні люди, (якщо не працюють у нічну зміну), вночі сплять, взагалі-то... А врнці пить вже нема часу... "Мажорчик", навіть до ворожки ходить не треба....
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