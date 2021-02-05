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Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, на выезде из Мукачево, группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Мукачево.net.

Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук. Протестующие ходят по пешеходному переходу не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.

Движение по трассе затруднено.

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Напомним, 25 января под стенами Закарпатской ОГА снова собирались закарпатцы, которые требовали снизить тарифы на коммунальные услуги. Также, Закарпатский облсовет поддержал обращение к власти относительно высоких тарифов.

Как известно, 15 января в городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид.

Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 01
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 02
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 03
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп 04
Фото: сайт Мукачево.net

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Топ комментарии

  • Olexandr Chornogorodskij
    ви ще лошарики квитанцій за лютий не отримали, там буде веселіше Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9635
  • Владислав Обужеванний
    Вот смотрю я на этих дебилов и у меня сразу возникает вопрос. А сколько голосов на выборах Президента отдали жители Закарпатской области за шута малороса? Я скажу - 80,67%. И сразу у меня второй вопрос возникает: так какого хера вы там бродите, ЗЕстадо безрогое?
  • Eugen Mk
    А ещё он тебе сегодня ночью в штаны насрал.
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