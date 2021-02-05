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Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, на выезде из Мукачево, группа людей перекрыла трассу международного значения Киев-Чоп.
Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Мукачево.net.
Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук. Протестующие ходят по пешеходному переходу не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд через город Мукачево.
Движение по трассе затруднено.
Напомним, 25 января под стенами Закарпатской ОГА снова собирались закарпатцы, которые требовали снизить тарифы на коммунальные услуги. Также, Закарпатский облсовет поддержал обращение к власти относительно высоких тарифов.
Как известно, 15 января в городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид.