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В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Инцидент произошел ночью 5 февраля в Ольховке. Во время атаки в доме находились муж, жена и 11-летний ребенок.

Как сообщает дает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграмм канал ВЕХА Харьков, на месте уже работает полиция.

В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома 01
В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома 02
В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома 03
В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома 04

Гранату РГД бросили ребенку в окно, но она отскочила, упала в желоб, где и разорвалась. Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами.

В сети также пишут, что пострадавшие – местные активисты, организовавшие протесты против хозяев песчаного карьера.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Ну как вам запрет на оружие? Помогли вам ваши полицаи?
  • Tat Prut
    А гранату могли и не успеть бросить, если бы у хозяина дома было право на защиту... а все на что он может расчитывать сейчас это на сочувствие мусоров и слова: «а шо мы можэмо зробыты?! У нас недосконалэ законодавство!»
  • Елена Голубева a22be1d0
    Оце новина!!Савченко - "героїня України" хотіла Раду взорвати з усіма депутатами...Нічого, ходить по Київу та жирує напару з сеструхою -актівісткою, не сидить та не буде... Тупицькі та Вовки начхали на владу, політики ділять посади для друзів та міста - отож і бардак у Країні...Замовлення на вбивства бізнесмени роздають на право та на ліво... нажаль..приймають, бо роботи для вояків немає та з волонтерством шара закінчилася майже, а жити гарно вже пристосувалися , навіть при війні.
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