В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Инцидент произошел ночью 5 февраля в Ольховке. Во время атаки в доме находились муж, жена и 11-летний ребенок.

Как сообщает дает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграмм канал ВЕХА Харьков, на месте уже работает полиция.

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Гранату РГД бросили ребенку в окно, но она отскочила, упала в желоб, где и разорвалась. Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами.

В сети также пишут, что пострадавшие – местные активисты, организовавшие протесты против хозяев песчаного карьера.

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