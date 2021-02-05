В Харьковськой области неизвестные сожгли два автомобиля и бросили гранату в окно жилого дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Инцидент произошел ночью 5 февраля в Ольховке. Во время атаки в доме находились муж, жена и 11-летний ребенок.
Как сообщает дает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграмм канал ВЕХА Харьков, на месте уже работает полиция.
Гранату РГД бросили ребенку в окно, но она отскочила, упала в желоб, где и разорвалась. Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами.
В сети также пишут, что пострадавшие – местные активисты, организовавшие протесты против хозяев песчаного карьера.