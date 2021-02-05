17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

17-летний парень на Ривненщине сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления. Потерпевший умер, не приходя в сознание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские предварительно на месте происшествия выяснили, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на 16-летнего местного жителя. Несовершеннолетнего доставили в местную больницу. Однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь ребенку спасти не удалось: ориентировочно через 2 часа от полученных травм парень скончался, не приходя в сознание.

Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся. По словам свидетелей и очевидцев - это был минивэн светлого цвета, у которого в результате ДТП повреждено правое лобовое стекло и фара.

Позже в Нацполиции сообщили, что личность водителя установлена. Им оказался на год старше погибшего - 17-летний житель села Поляны.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, несовершеннолетний, который покинул место ДТП, в присутствии адвоката дает показания следователю.

Транспортное средство "Volkswagen Vento" изъято.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении несовершеннолетнему о подозрении в совершении преступления.

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