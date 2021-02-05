Водолазы-спецназовцы в порту Одессы учились искать диверсионные средства. ФОТОрепортаж

Водолазы-спецназовцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отработали задачи по поиску и выявлению в Практической гавани Одессы диверсионных средств противника недалеко от объектов портовой инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает armyinform.

"Спуски под воду проводились на глубину до 10 метров. Для качественной отработки задач был развернут водолазный полигон с мобильной барокамерой, также дежурила медицинская группа. Водолазная группа в полном водолазном снаряжении обследовала определенный участок моря вблизи причальных стенок и гидрологических сооружений", - говорится в сообщении.

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По словам спецназовцев, видимость под водой была четкой, но температура воды не слишком способствовала выполнению задачи. Впрочем, это не помешало им оперативно выявить диверсионные устройства условного противника.

Кроме того, во время водолазных спусков моряки тренировались по ведению качественной подводной связи, учились ориентированию с помощью подводного компаса, изменению направления курса и перемещению под водой с применением сигнального конца.

Подводя итоги тренировок, заместитель командира подразделения спецназначения ВМСУ отметил, что актуальность их проведения сейчас вполне очевидна. Противодиверсионная оборона, охрана морских коммуникаций и защита подступов к торговым портам, военно-морским базам, важным объектам портовой инфраструктуры являются одними из важнейших задач Военно-морских сил ВСУ.



















