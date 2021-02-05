25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода". ФОТО

Молодые люди в форме бойцов ОМОНа большими буквами написали на снегу слово "Свобода", а после встали вокруг, чтобы "охранять" его. Их всех забрали в полицию. Задержанные говорят, что это был не протест, а художественная акция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Фотограф и участница проекта Ольга Лисовская рассказала, что полицейские задержали 25 человек, они не объяснили причин задержания.

"Мы пока сидим в автобусе. Всех парней поочередно забрали. Задержаны с 13:30, все еще ожидаем. Остались одни девушки. Куда уводят – не говорят", – рассказала она.

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По ее словам, действие не является акцией, это был художественный проект. "Арендовали костюмы ОМОНа из реквизиторской. И постояли возле слова "Свобода". Это не акция", – добавила она.

Другая участница проекта Арсения Филатова также сказала журналистам, что это был художественный проект фотографа, а костюмы были без нашивок – "в таких костюмах мужики ходят на рыбалку".

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"Мы не предполагали что нас задержат, потому что, во-первых, мы ничего незаконного не делали, не нарушали ничей покой, никому не мешали. И чтобы лишний раз никого не смущать, мы даже заказали автобус специальный, чтобы он нас довез до точки съемки, чтобы не светиться в форме, не ходить по городу", – заявила Филатова.



