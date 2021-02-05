Пресечена деятельность транснациональной группировки по контрабанде сигарет в ЕС. Проверяется причастность чиновников Госпогранслужбы и таможенников, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность транснациональной организованной группировки, которая занималась нелегальной переправкой подакцизной продукции в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, ежемесячный оборот контрабанды составлял до 45 тыс. евро. По предварительной версии следствия, в состав группы входили жители Закарпатской и Волынской областей, а также несколько граждан одной из постсоветских стран. Фигуранты организовали незаконное перемещение через границу оптовых партий сигарет иностранного производства для сбыта в странах ЕС.

Сообщается, что переправку товара дельцы осуществляли с сокрытием от таможенного контроля вне установленных пунктов пропуска. Во время осмотра грузовика фигурантов, направлявшегося к госгранице, правоохранители обнаружили более 15 тыс. пачек иностранных сигарет, которые в товарно-сопроводительных документах на груз значились как бытовые товары.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 204 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников группировки. Также проверяется возможная причастность к содействию контрабанде должностных лиц Госпогранслужбы и таможенников", подчеркивают в СБУ.

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Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, следователями ГФС, при содействии Управления патрульной полиции и под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.