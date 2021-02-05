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Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове. ФОТОрепортаж

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У мемориала Героев Небесной Сотни львовяне почтили память Владимира Бойкива и Николая-Олега Панькова, которые в эти дни могли бы отмечать дни рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

В эти дни Владимиру Бойкиву могло бы исполниться 66 лет, а Николай-Олег Панькив праздновал бы свой 46-й день рождения.

Родные Героев совместно с властями и общественностью возложили цветы и лампадки к Мемориалу.

Мероприятие - часть проекта "Небесная Сотня. Живая память". В его рамках Героев Небесной Сотни чествуют по случаю дня рождения каждого из них.

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"Мне приятно, что сегодня мы такой большой общиной чтим моего брата и его соратника, Героев Небесной Сотни. Он был очень жизнерадостным человеком, всегда поддерживал и часто говорил: "Не надо грустить, все будет хорошо". И я рад, что он оставил после себя след на этой земле. Спасибо всем за честь, за то, что не забываете. До тех пор, пока мы помним, они с нами", - сказала Ирина Илькив, сестра Владимира Бойкива.

Владимир Бойкив родился 5 февраля 1955 года, погиб 19 февраля 2014 года. Вечером 18 февраля 2014 года Владимир пошел на Майдан. Последний раз позвонил жене, сказал, что стоит у водометов на Институтской, и связь оборвалась. В ночь на 19 февраля получил три смертельных огнестрельных ранения. Похоронен на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. В 2014 году семья Бойкивых удостоена звания "Благородная львовская семья".

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Николай-Олег Панькив родился 6 февраля 1975 года, погиб 20 февраля 2014 года. На Майдан ездил пять раз. 20 февраля 2014 года на ул. Институтской выносил раненых и убитых. Снайпер попал ему в грудь. Умер по дороге в больницу. Ему было 39 лет. Его дочери Юле в то время исполнилось 12 лет, а сыну Тарасу - 8.

Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 01
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 02
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 03
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 04
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 05
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 06
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 07
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 08
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 09
Память Героев Небесной Сотни почтили во Львове 10

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