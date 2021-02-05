Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Во время январского локдауна элитные рестораны в Конча-Заспе, несмотря на запрет, продолжали принимать посетителей, а полиция, приезжая на вызов журналистов - не находила нарушений.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские или не приезжали на вызов, или приезжали и не выполняли свои функции, получали от ресторана пакеты или открыто принимали сторону нарушителей усиленного карантина. В заведениях объясняли, что только выдают гостям заказ одновременно съемочная группа неоднократно фиксировала заполненые автомобилями парковки и гостей, которые, прячась от камеры, через лес выходили к своим авто. А в одном из ресторанов журналисты сняли банкет.

12 января, в разгар усиленного карантина, журналисты заметили на парковке ресторана Fabius много автомобилей. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, показали на закрытые двери, объяснили, что ничего сделать не могут - и уехали. А гости, как зафиксировали "Схемы", тем временем покинули заведение.

15 января съемочная группа заметила скопление машин премиум-класса на парковке другого ресторана Giardino, а позже - и самих гостей заведения. Журналистам удалось заснять около 20 посетителей с едой на столах - среди которых и народный депутат предыдущего созыва от "Оппозиционного блока" Андрей Киселев.

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Полицейские, приехавшие по вызову журналистов, сначала поговорили с представительницей заведения и по ее словам пояснили "схемы", что "там работают члены семьи владелицы, это ресторан при отеле, который почти полностью заполнен. Банкетов там нет". После этого экипаж уехал.

В то же время журналисты заметили, как посетители пытались покинуть заведение, скрываясь от камер. В частности, под выход из кухни для гостей подгоняли транспорт. Другие машины ждали через дорогу от заведения, у леса. Ближе к 23:00 в заведение вернулись полицейские, сделали фотографии уже полупустой парковки и предложили журналистам дать объяснения или приехать в отделение утром.

19 января, когда действовал усиленный карантин, "Схемы" также увидели ряд автомобилей и гостей на территории заведения Tandyr.

Сначала на вызов приехал экипаж. Один из полицейских осмотрел двор и начал кому-то звонить. Позже - в заведение приехал еще один полицейский, но в частном автомобиле. Через некоторое время и он, и экипаж покинули парковку ресторана. Почти одновременно с ними с территории уехали машины посетителей. Впоследствии, как зафиксировали "Схемы", в Tandyr вернулся полицейский, который приезжал на частном авто. Женщина из ресторана передала ему пакеты.

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После этого к элитного заведения одна за другой вернулись машины гостей, во дворе снова появились посетители, а официантка выносила посуду и возвращалась с напитками.

21 января "Схемы" заметили скопление автомобилей на территории ресторана "Купеческий двор". Среди гостей, которые заходили в заведение, съемочная группа зафиксировала, в том числе, народного депутата от "ЕС", члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Алексеева.

Экипаж, который прибыл на вызов журналистов, попытался попасть в помещение, но сначала им в этом отказали. В заведении объяснили, что работают на "заказ с собой", хотя в это же время "Схемы" заметили официантку с посудой и гостей, которые разными путями покидали заведение, в том числе, через лес. Впоследствии полицейским разрешили попасть внутрь, после чего они вышли к журналистам и объяснили: "В основном зале людей нет, в домиках есть люди, которые ждут заказ с собой. Но приедет следственно-оперативная группа и будет подробно этим заниматься ". К заведению группа так и не приехала, говорится в расследовании.

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В комментарии журналистам позже нардеп Алексеев объяснил ситуацию так: "Я захожу внутрь ресторана, забираю заказ - все время так делаю. А как его, через забор забирать? Или я на трассу должен выходить? Я забираю заказ и ухожу". В то же время, как заметила съемочная группа, с момента прибытия депутата в заведение до момента, когда его автомобиль поехал в лес и выехал оттуда, прошло около полутора часов.

В МВД пообещали дать оценку указанным эпизодам после публикации. И добавили, что всего с начала карантина в 2020 году работники полиции зафиксировали около 130 тыс. нарушений, почти в половине случаев - составлены админпротоколы.